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Великобритания

Выборы в Британии: триумф тори и поражение лейбористов

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  Елена Караева 
Выборы в Британии: триумф тори и поражение лейбористов
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Reuters/TOBY MELVILLE
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Британские лейбористы, по последним, но пока неофициальным данным, терпят разгромное поражение от правящей Консервативной партии.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
Корбин намерен обсуждать причины исторического поражения лейбористов с однопартийцамиCopyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Предварительные итоги голосования подвел нынешней лидер партии Джереми Корбин: "Результаты, которые показала партия лейбористов нынешним вечером, очень разочаровывают. Но я хотел бы отметить, что в течение всей предвыборной кампании мы продемонстрировали приверженность надеждам, единству, и еще мы показали способность выправлять недостатки, несовершенства и несправедливость, которые существуют в нашей стране".

Я хотел бы подчеркнуть, что я больше не возглавлю в будущем предвыборную кампанию. Мы начнем внутрипартийные дебаты, темой которых будут результаты этих выборов. Для движения вперед нам нужны новые политические ориентиры.
Джереми Корбин
лидер Лейбористской партии

Убедительная победа , согласно тем же данным, прогнозируется для тори , они могут получить 368 мандатов из из 650, что гарантирует им подавляющее большинство.

Photo AP, all rights reserved
Лидер тори отправился на избирательный участок с группой поддержки - подругой и собачкойPhoto AP, all rights reserved

Борис Джонсон, их лидер, и не дума скрывать ликования: "Нация предпочла политику, которую проводило правительство консерваторов, наш мандат многократно подтвержден. Он заключается в том, что мы осуществили выход из ЕС".

Мы получили мандат на проведение такой политики, приоритетом которой будут наши национальные интересы, касающиеся в том числе и исправления ситуации со здравоохранением.
Борис Джонсон
лидер партии тори

Как сообщает ТАСС, согласно утренним экзит-поллам, третье место пока занимает Шотландская национальная партия, ее представители получили 45 мандатов, за ней следует партия "Либеральные демократы" с 8-ю мандатами, еще 22 мандата поделили представители иных партий, а также независимые кандидаты.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
Кот Ларри, живущей на Даунинг-стрит, 10, уже знает имя своего соседа по домуCopyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

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