Выборы в Британии: триумф тори и поражение лейбористов

Британские лейбористы, по последним, но пока неофициальным данным, терпят разгромное поражение от правящей Консервативной партии.
Предварительные итоги голосования подвел нынешней лидер партии Джереми Корбин: "Результаты, которые показала партия лейбористов нынешним вечером, очень разочаровывают. Но я хотел бы отметить, что в течение всей предвыборной кампании мы продемонстрировали приверженность надеждам, единству, и еще мы показали способность выправлять недостатки, несовершенства и несправедливость, которые существуют в нашей стране".
Убедительная победа , согласно тем же данным, прогнозируется для тори , они могут получить 368 мандатов из из 650, что гарантирует им подавляющее большинство.
Борис Джонсон, их лидер, и не дума скрывать ликования: "Нация предпочла политику, которую проводило правительство консерваторов, наш мандат многократно подтвержден. Он заключается в том, что мы осуществили выход из ЕС".
Как сообщает ТАСС, согласно утренним экзит-поллам, третье место пока занимает Шотландская национальная партия, ее представители получили 45 мандатов, за ней следует партия "Либеральные демократы" с 8-ю мандатами, еще 22 мандата поделили представители иных партий, а также независимые кандидаты.