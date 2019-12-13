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Германия

Взрыв в доме в немецком Бланкенбурге: десятки пострадавших - полиция

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Взрыв в доме в немецком Бланкенбурге: десятки пострадавших - полиция
Авторское право
Polizei Sachsen Anhal
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По меньшей мере один человек погиб и свыше 20 пострадали в результате взрыва в жилом доме в немецком Бланкенбурге, городе, расположенном в восточной федеральной земле Саксония-Анхальт.

Судьба еще одного жителя пока остается неизвестной. О происшествии сообщается со ссылкой на местную полицию.

Известно, что в настоящий момент идет эвакуация жителей ближайших домов. Из находящегося рядом дошкольного учреждения детей забрали родители.

По данным правоохранителей, взрыв произошел в 08:55 утра по местному времени.

На месте происшествия находятся спасатели и сотрудники экстренных служб.

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