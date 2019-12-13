Забастовка во Франции: "перемирия не будет"

Во Франции вот уже девятый день не прекращается забастовка транспортников из-за намеченной правительством реформы пенсионной системы. Тяжелее всего приходится парижанам. На автобусных остановках - очереди, в метро не протолкнуться. Девять из 16 линий закрыты полностью. Власти призвали железнодорожников и работников столичного метро "услышать о трудностях французов" и сесть за стол переговоров на следующей неделе. Бастующим, в основном, сочувствуют. Но многие - крайне раздражены.

Кристель, банковская служащая: "Для нас это неприемлемо. Мы не должны страдать из-за забастовки. Это мешает добираться до работы. У нас своя жизнь. Здесь пассажиры практически висят один на другом. Мы не можем больше терпеть".

Исмаил: "Я устал от общественного транспорта. Только отработал. Я живу в Шатне-Малабри, в парижском пригороде. Добираться непросто. Я физически выдохся".

Гаэлль Клеммик, сотрудница бизнес-школы : "Я шесть дней отработала дома. Сегодня решила попробовать поехать на работу; так сказать, вернуться в социум. И вот я все еще в пути. Думаю, не получится добраться".

Министр транспорта Франции Элизабет Борн заявила, что продолжать стачку в период приближающихся праздников безответственно. Между тем профсоюз железнодорожников уже предупредил, что никакого перемирия не будет даже на Рождество.