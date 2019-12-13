Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

мир

В ЕС рады ясности по "брекситу"

 Комментарии
  Павел Барсуков 
В ЕС рады ясности по "брекситу"
Авторское право
AP Photo/Francisco Seco
Размер текста Aa Aa

Результаты выборов в Великобритании — главная новость для участников саммита ЕС. Британский премьер Борис Джонсон в Брюссель не поехал, чтобы привести свою партию к победе. Теперь, после явного успеха консерваторов, "брексит" должен стать реальностью, и лидеры ЕС не скрывают удовлетворения от того, что ситуация наконец, спустя почти год, прояснилась.

Шарль Мишель, председатель Европейского совета:

"Мы считаем очень важным продолжать тесное сотрудничество с Соединённым королевством, расширять возможности торговли и экономического развития, а также в области безопасности и обороны и во всех других областях, где у нас с Великобританией есть общие цели. Я надеюсь, что переговоры пройдут в дружеской обстановке, что мы сможем достичь соглашения, что британский парламент поддержит такой документ".

С парламентским большинством консерваторы теперь не зависят от партии североирландских юнионистов. Это должно разблокировать ирландский вопрос, который и оставался камнем преткновения на пути "брексита".

Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии:

"Теперь в палате общин есть большинство, которое сможет беспрепятственно ратифицировать соглашение, так что следующим шагом и должна стать ратификация соглашения, которое гарантирует отсутствие границ между севером и югом, гарантирует свободу передвижения и будет защищать права граждан Ирландии и Великобритании".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что готова немедленно начать обсуждать любые вопросы будущих отношений между островом и континентом, в том числе — торговое соглашение, на заключение которого формально остаётся меньше года.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.