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Германия

Германия: взрыв в жилом доме

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  Ирина Александрова 
Германия: взрыв в жилом доме
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По меньшей мере один человек погиб и 15 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в жилом пятиэтажном доме в германском городе Бланкенбург (федеральная земля Саксония - Анхальт). В квартире, где произошел взрыв, найден труп 78-летнего мужчины. На месте происшествия сотрудники экстренных служб так же обнаружили баллоны со сжиженным газом.

"Мы все еще пытаемся выяснить, почему там были газовые баллоны. В этом не было необходимости. Насколько мы знаем, дом отапливался", - сказал, в частности Франк Гетце, начальник полиции Гарца, добавив, что в квартире следователи нашли и различные отопительные приборы.

Сообщения о том, что на месте взрыва находились боеприпасы времен Второй мировой войны не подтвердились. В результате взрыва осколки разлетелись в радиусе 60 метров. Спасатели, прибывшие к месту инцидента, эвакуировали жильцов, а также детей из расположенного поблизости детского сада.

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