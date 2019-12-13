Сенато США признал геноцид армянского народа

Официальная Анкара выразила свое отношение к принятой в четверг поздно вечером Сенатом США резолюции о признании геноцида армян.

Глава внешнеполитического ведомства Турции назвал этот шаг законодателей "политическим спектаклем" и напомнил, что это не юридически обязывающий документ, и он не имеет никакой силы.

В Сенате думают иначе. Об этом заявил сенатор-демократ Боб Менендес: "Эта трагедия - первый геноцид, получивший историческое обоснование. Мы знаем, какие ужасы случили позднее в ХХ-м веке, это в первую очередь Холокост, и другие трагедии. Мы намерены называть вещи своими именами. Именно поэтому Сенат принял данную резолюцию, подтверждающую еще раз, что тогда был геноцид, поддержав своих коллег из нижней палаты, которые за нее проголосовали подавляющим большинством".

Сенат Конгресса США принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи единогласно .

Установлено, что жертвами массовой резни стали по меньшей мере 1,5 млн этнических армян, факт геноцида признан многими государствами.

В 65-м году первым это сделал Уругвай. Его примеру последовали другие страны, включая Италию, Нидерланды, Бельгию, Польшу. Геноцид армян признан Европарламентом и Всемирным советом церквей, а также Ватиканом.

В общей сложности геноцид признан 32-мя государствами.

Признавшая геноцид Франция официально отмечает день памяти его жертв в феврале.

Российские законодатели еще приняли четверть века назад постановление "Об осуждении геноцида армянского народа".