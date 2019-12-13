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Алжир

Алжир: выборы завершились, протесты продолжаются

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  Ирина Александрова 
Алжир: выборы завершились, протесты продолжаются
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Экс-премьер Алжира Абдельмаджид Таббун одержал победу в первом туре президентских выборов, состоявшихся 12 декабря. Политик заручился поддержкой 58% проголосовавших избирателей. Таким образом, второй тур выборов не понадобится. Во время правления бывшего главы государства Абдельазиза Бутефлики, Таббун был членом правительства; занимал пост министра культуры и возглавлял министерство городского строительства.

Во время избирательной кампании Таббун обещал внести изменения в конституцию и закон о выборах, чтобы создать активное и свободное гражданское общество. Политик говорил о себе как о жертве режима Бутефлики.

Выборы в Алжире проходили на фоне массовых волнений. Оппозиция заявляла, что все кандидаты в президенты - "наследники" Бутефлики, и поэтому значительных перемен в стране ожидать не стоит.

Сторонники Таббуна вышли на улицы столицы отмечать его победу. А оппозиция начала акции протеста против результатов голосования.

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