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Великобритания

С собакой можно, с лошадью нельзя

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  Павел Барсуков 
С собакой можно, с лошадью нельзя
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Reuters
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Ненастная погода, похоже, не мешает британцам. Предварительные данные говорили о том, что на досрочных выборах будет большая явка. Избиратели выкладывают в социальные сети видео и фото длинных очередей перед участками для голосования. Некоторые наблюдатели говорят о самых длинных очередях за последние десять лет.

Люди высказывают твёрдое желание повлиять на ситуацию в стране и тем или иным образом завершить историю с "брекситом". Неопределённость последних месяцев сильно подрывает доверие к сложившейся политической системе:

"Нет у нас никакой веры этим политикам, ведут себя, как дети в школе, вечно дерутся между собой".

"Все эти парламентарии — богачи, элита, им не понять рабочих. Они представить себе не могут тяжёлый рабочий день на заводе".

Звёздами социальных сетей на этих выборах стали собаки. Ходить на участки с питомцами — давняя британская традиция. Существуют даже правила, чётко регламентирующие допуск животных: с собакой можно, если она на поводке и никому не мешает. А вот лошадь придётся привязать у входа.

Reuters
Выражает мнение многих избирателей

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