Великобритания голосует: в пятницу, 13-го подведут итоги выборов

На территории Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии открылись избирательные участки. В четверг голосование на всеобщих внеочередных парламентских выборах в Соединенном Королевстве пройдет в 650 округах.

Все они мажоритарные, это означает, что побеждают кандидаты, получившие больше голосов, чем любой из их соперников по отдельности.

От итогов выборов зависит не только расстановка сил в Вестминстере, но и осуществление развода между Британией и Евросоюзом, новая дата которого обозначена 31-м января будущего года.

В выборах участвуют 6 партий, из них две - основные, это находящиеся пока у власти консерваторы и оппонирующие им по ключевым политическим вопросам лейбористы.

Итоги будут подведены в течение ночи с четверга на пятницу, официальные результаты станут известны утром в пятницу, 13 декабря.