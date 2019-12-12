В Испании появится новое правительство

Действующие лица те же, но состав иной. В Испании король Филипп VI поручил действующему премьеру Педро Санчесу сформировать новый кабинет министров.

10 ноября в Испании состоялись четвертые за четыре года всеобщие выборы. По их итогам социалисты во главе с Санчесом вновь одержали победу, однако на этот раз - без явного большинства в парламенте.

Это означается, что переизбрание самого Санчеса на премьерский пост потребует создания коалиции с другими партиями. В целом политический пейзаж в Испании не изменился, но задача все равно непростая. Пока Санчесу удалось договориться только с одной - "Подемос".

Впрочем, в стане испанских социалистов заверяют, что коалиция будет - весь вопрос только какой ценой. Сам Санчес, желающий сохранить премьерский пост, говорит, что готов возглавить альянс, включающий "любые партии, независимо от их идеологии". Но ни потенциальных союзников социалистов, ни их оппонентов это не слишком привлекает.

Дело в том, что популярность Санчеса заметно упала на фоне событий в Каталонии. Многие испанские избиратели упрекают левых в неспособности обуздать каталонский сепаратистов, даже несмотря на показательный судебный процесс над их лидерами этой осенью.