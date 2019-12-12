На Украине задержаны подозреваемые в убийстве Павла Шеремета — МВД

МВД Украины заявило о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. «Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела», — написал в своём Твиттере глава ведомства Арсен Аваков. По его словам, задержанные находятся в статусе подозреваемых.

Один из задержанных — бывший участник силовой операции на востоке Украины и рок-музыкант Андрей Антоненко. На его странице в Facebook появилось сообщение, что ему во дворе объявили о статусе подозреваемого по делу Шеремета.

Мені пред'являють вбивство Шеремета. Прям зараз. У моє у дворі. Буде обшук. Хелп! Publiée par Андрій Антоненко sur Jeudi 12 décembre 2019

Второй задержанной стала военный медик и волонтер Юлия Кузьменко. Об этом сообщили адвокат Влад Добош и бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

Затримано Юлия Кузьменко в підозрі співучасті вчинення якогось вбивства! Лікаря, волонтера! Їду до неї, додому, має бути обшук! Це пісец..... Publiée par Влад Добош sur Jeudi 12 décembre 2019

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 г. Его автомобиль был взорван в центре Киева, когда журналист ехал на работу. Этим летом новый президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов отчёт о ходе расследования. Тогда, после ознакомления с материалами следствия, он с уверенность говорил, что дело будет раскрыто, а исполнители и заказчики убийства будут найдены.