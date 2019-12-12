Россия высылает немецких дипломатов

Россия объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства Германии в ответ на решение властей этой страны о высылке российских дипломатов.

Напряженность в отношениях двух стран возникла в связи с убийством в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого российские власти обвиняли в терроризме.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что немецкие дипломаты должны покинуть территорию Российской Федерации в течение 7 дней.

В начале декабря Министерство иностранных дел Германии приняло решение выслать двух сотрудников российского посольства из-за недостаточного содействия Москвы в расследовании убийства Хангошвили. Кроме того, Федеральная прокуратура Германии полагает, что к преступлению могут быть причастны российские спецслужбы.

Хангошвили убили в Берлине 23 августа. В тот же день по подозрению в убийстве был задержан гражданин России. Сообщается также, что у предполагаемого убийцы мог быть сообщник.