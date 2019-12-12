«Иначе никто не узнает, что он был»: как волонтеры спасают уникальные храмы Русского Севера

«Мы себя в шутку называем “черные реставраторы”, потому что делаем то, что никто не хочет делать», - рассказывает Александр Сапрыкин, указывая на подгнившие бревна «бочки» – особенной крыши церкви Николая Чудотворца в селе Бережная Дуброва Архангельской области. «Мы сейчас будем спасать кровлю. Если ее не будет, то разрушатся дальше стены, они уже разрушаются. Там угол снаружи, ты видел, гнилой абсолютно», - вздохнул он.

Александр – один из сотен добровольцев, спасающих уникальные деревянные храмы Русского Севера. Несколько лет назад он переехал из Белгородской области в село Архангело и примкнул к одному из образовавшихся здесь отрядов. «Уже в ближайшую зиму все это может рухнуть прямо на алтарь, - объясняет он. – Мы такое уже видели в округе. Если храм исчезнет, то никто даже не узнает, что он был».

Церковь Николая Чудотворца была построена в 1678 году. Необычная конструкция «бочки» делает ее уникальной. Благодаря ей, на церкви можно разместить целых девять луковичных куполов. Всего на европейской части России находятся более 7,5 тысяч памятников деревянного зодчества, включая сотни часовен, церквей и больших храмов.

Большинство из них находятся под формальной государственной охраной, но, по факту, заброшены или полуразрушены. Ежегодно, из-за отсутствия необходимого ухода, дождей или пожаров уничтожаются десятки зданий.

Поскольку волонтеры не имеют права реставрировать объекты культурного наследия, Александр и его товарищи проводят аварийные работы, надеясь, что храм или часовня дождутся помощи государства.

Андрей Бородулин/ Euronews

«Они стали никому не нужны»

Именно на севере сохранились самые яркие примеры русского деревянного зодчества. Многим храмам в регионе больше 200 лет, они нередко представляют из себя целые ансамбли с колокольнями, бревенчатыми оградами и башенками.

В советское время многие храмы использовались государством под зернохранилища, склады или дома культуры и благодаря этому сохранились. «Самое главное - следить за кровлей», - рассказывает наместник Свято-Успенского Александро-Ошевенского мужского монастыря игумен Феодосий Курицын.

По словам священнослужителя, проблемы начались после распада Советского Союза. «Советы их перестали использовать, церкви их не передали и они оказались ничьими, - сказал он. - И вот за последние 20 лет вся эта разруха и произошла. Нам уже передают здания в полуразрушенном состоянии. Вот, пожалуйста, берите. А что мы можем с ними сделать?»

Спад рождаемости, безработица и переезд местных жителей в города привели к опустению многих северных сел. Некогда величественные, храмы Русского Севера стали символом запустения региона. «Все кругом разрушается. Это ужасно звучит, это страшно звучит, но я к этому привык», - сказал игумен.

Андрей Бородулин/ Euronews

Необходимы решительные меры

По официальным данным, с 2012 по 2018 годы на сохранение памятников деревянного зодчества было выделено более 400 млн рублей. «Это очень немного, на 7,5 тыс объектов – почти ничего», - признает директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия Владимир Аристархов.

В июне этого года Министерство культуры приняло Концепцию по сохранению деревянного зодчества. «Те объекты, которые наиболее ценны и находятся в самом плохом состоянии станут предметом нашей первоочередной заботы», - подчеркнул Аристархов, добавив, что, осознавая сложность проблемы, в этом году правительство начало выделять средства на поддержку волонтерских движений.

Эксперты считают, что для решения проблемы требуются более решительные меры и более серьезные вложения. «Волонтерам по силам только небольшие объекты: часовни, противоаварийные работы на небольших церквях, - считает специалист по деревянному зодчеству Андрей Бодэ. - И пока делается один объект, десяток других приходят в аварийное состояние».

Архитектор также призывает с осторожностью относится к практике госконтрактов. «Заходит компания, которая выигрывает конкурс, а потом начинает нанимать кого бы подешевле, и минимальными средствами сделать реставрацию», - сказал он.