В Мурманске горит авианосец "Адмирал Кузнецов"

На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошло возгорание площадью до 120 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. "Площадь горения выросла с 20 до 120 кв. метров. Тушение осуществляется при помощи пенной атаки, сейчас загорелось дизельное топливо", - сказал источник агентства.

В результате инцидента пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь. Тушение пожара ведется силами флота. Сообщается, что ситуация находится под контролем.

"Адмирал Кузнецов" - единственный российский авианосец. На данный момент он находится на ремонте. 9 декабря глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что работы на судне идут по графику, однако дефектация корабля показала необходимость дополнительных ремонтных работ. По его словам, корабль планировался к сдаче в 2022 году, как и предусмотрено контрактом.