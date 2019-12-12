Москва расценивает подготовку американских санкций против «Северного потока — 2» как проявление недобросовестной конкуренции. Замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил, что внесение этих положений в проект военного бюджета США не стало неожиданностью для Москвы. По его словам, таким образом Вашингтон добивается односторонних преимуществ в газовой сфере.

Введение санкций против компаний, участвующих в прокладке газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», Палата представителей одобрила в среду. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о проекте «Северный поток — 2» как об угрозе энергетической безопасности Европы и заявлял о желании остановить строительство трубопровода, который, по его словам, увеличит зависимость стран ЕС от российского газа.

Восточный комитет немецкой экономики, который объединяет союзы предпринимателей Восточной Германии, назвал подготовку санкций недопустимым вмешательством в суверенную энергетическую политику Европы. Глава Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп не считает, что это имеет отношение к безопасности:

«Слова об энергетической независимости — это неоднозначный аргумент. Это могло бы быть актуальным 15 или 20 лет назад, но теперь немцы и европейцы могут очень быстро найти поддержку на мировом рынке сжиженного газа, если Россия действительно закроет трубопровод. Но Россия не заинтересована в этом, потому что весьма вероятно, что Россия гораздо больше зависит от валютных поступлений за газ, чем мы зависим от российского газа».

В Москве говорили, что уже до конца этого года могут начаться первые поставки по «Северному потоку — 2». Завершить строительство газопровода и полностью ввести его в эксплуатацию рассчитывают в 2020-м.