Власти Греции намерены бороться с "утечкой мозгов"

Харис уехал из Греции 6 лет назад в Британию. Причиной отъезда стал экономический и социальный кризис. Работа, которую получил в Харис в Соединенном Королевстве, оплачивалась значительно выше. Но все эти годы он мечтал вернуться на родину.

По словам Хариса Каранатсиоса, специалиста IT-индустрии, все это время он "очень скучал".

Он думал, что "проведет там пару лет, просто, чтобы получить новый профессиональный опыт".

Тормозом для возвращения был размер зарплаты. Найти в Греции оклад, соответствующий сегодняшним европейским стандартам для сотрудника его уровня квалификации было практически невозможно.

Что же произошло, что он вернулся? Многое.

За то время, что Харис жил в Британии, греческие власти, видя отток квалифицированных работников, создали программу REbrain Greece, предлагающую каждому специалисту, желающему репатриироваться, привлекательный соцпакет, в который включено и жалованье размером в 3 000 €.

Этот заработок находится за пределами мечтаний большинства греческих трудящихся, критики программы говорят, что правительство сознательно создает прослойку так называемых "золотых мальчиков".

Им, пользуясь случаем, отвечает министр труда Греции Яннис Врутсис: "Это не "золотые мальчики", это молодые греки, получившие хорошее образование, уехавшие искать лучшую долю в других странах. Мы хотим, чтобы они вернулись, чтобы строили лучшее будущее в Греции, мы хотим, чтобы они приносили пользу стране и тем компаниям, которые их нанимают".

"Утечка мозгов" стала одним из следствий экономического кризиса.

Подробнее на эту тему - руководитель генерального директората трудовых отношений Греции Константинос Аграпидас: "Это нам обошлось очень дорого. В них вкладывали знания, но применить их они смогли за рубежом. Поэтому сегодня Греция находится на предпоследнем месте среди стран-членов ЕС, если говорить об уровне квалификации IT-специалистов".

Под действие программы REbrain Greece подпадают молодые греки, имеющие магистерские дипломы и опыт работы по специальности не менее двух лет.