Немецкие фермеры беднеют

Доходы немецких фермеров стремительно падают. Ассоциация сельхозпроизводителей Германии опубликовала статистику этого года, согласно которой хозяйства получили на 18% меньше прибыли, чем год назад. Средний доход составил меньше 55 тысяч евро.

Крестьяне обвиняют в происходящем не в последнюю очередь резкий рост экоактивизма и разнообразных программ по борьбе с изменением климата. Все они так или иначе ударяют по производству сельхозпродукции ограничительными или вовсе запретительными мерами. Причём к экономическому давлению прибавляется и моральное: фермеров обвиняют в неэкологичном производстве, выбросах парниковых газов и издевательствах над животными.

Исследователи, впрочем, говорят, что речь идёт об очень давней тенденции. Цены на продовольствие, а значит и непосредственные доходы фермерских хозяйств в Германии постоянно падают все послевоенные десятилетия. Если в начале 50-х в карман крестьянину шло более 60% выручки за сельхозпродукцию, то сегодня это число не достигает и 21%.

Фермеров это, конечно же, не успокаивает. В конце осени немецкие крестьяне — как и их коллеги из других европейских стран — устраивали крупные акции протеста с требованием изменить положение вещей. В числе серьёзных угроз для себя они называют, например, соглашение о свободной торговле с Меркосуром — рыночным союзом южноамериканских стран.