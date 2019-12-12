Франция: "Рождественское перемирие" под угрозой

«Рождественское перемирие» во Франции может не состояться. Власти призывают к переговорам, но профсоюзы грозятся продолжить общенациональные забастовки и массовые акции протеста в праздники, если правительство не откажется от пенсионной реформы.

Даже те объединения трудящихся, которые в принципе поддерживают переход к новой системе, призывают власти отказаться от некоторых положений реформы, в частности, от фактического повышения пенсионного возраста. «Мы хотим универсальную пенсионную систему, но мы хотим, чтобы она была справедливой, — объясняет председатель CFDT (Французской демократической конфедерации труда) Лоран Берже. — Мы против того, чтобы люди работали дольше, это несправедливо и ударяет прежде всего по самым слабым».

Сейчас пенсионный возраст во Франции — 62 года. В рамках реформы правительство предлагает начислять полноценную пенсию с 64 лет — при этом если прекратить трудовую деятельность раньше или позже, то выплаты, соответственно, будут меньше или больше. Для расчёта пенсий хотят использовать систему баллов, которые будут начисляться с первого дня трудовой деятельности.

В правительстве настаивают, что это необходимо, чтобы сбалансировать пенсионную систему и сделать её более справедливой, например, к матерям, которые теряют стаж из-за ухода за детьми. Противники реформы этим доводам не доверяют. «Правительство говорит, что реформа отчасти выгодна женщинам, но это неправда: они компенсируют то, что они вычтут у женщин завтра», — возмущается лидер профсоюза Force Ouvrière Ив Верье.

Обсуждения пенсионной реформы активизировались после того, как её детали в эфире телеканала TF1 представил премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Информагентства сообщают о рекордном числе зрителей этого интервью. Филипп отметил, что власти готовы к уступкам, что некоторые положения реформы могут быть изменены. Он призвал протестующих сесть за стол переговоров:

«Если профсоюзы и объединения работодателей, которые доверяют универсальной системе, придут к согласию по вопросу о сбалансированных мерах, о направлении реформы и о средствах её реализации, я приму это, никаких проблем. Я соглашусь с их предложениями.

Но я не могу сказать французам, что у них появится больше социальной защиты и скорее всего всё будет сбалансировано, мы сбалансируем систему, потому что это важно, — я не могу так сказать, не объясняя, как мы собираемся этого достичь. Это невозможно».

Протестная кампания и забастовки начались во Франции в прошлый четверг. Только в уличных выступлениях приняли участие сотни тысяч людей. Следующий день мобилизации противников пенсионной реформы намечен на 17 декабря: профсоюзы призывают провести крупнейшую общенациональную забастовку.