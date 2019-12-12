Борис Джонсон - британский баловень судьбы

Характер - это судьба, могут сказать про Бориса Джонсона политологи, много лет наблюдавшие за тем, кто он упорно шёл к поставленной цели.

Несмотря на неудачи, заветная дверь премьерской резиденции на Даунинг-стрит 10 отворилась-таки перед ним 24 июля 2019 года. Мэр Лондона с 2008-го по 2016 годы и министр иностранных дел в первом и втором кабинетах Терезы Мэй, Джонсон пересел в кресло главы правительства в момент, когда кризис с так и не состоявшимся выходом Великобритании из ЕС стал принимать затяжной характер.

Известный близким и друзьям как Александр Борис де Пфеффель-Джонсон, он довольно рано выбирает для политической карьеры второе имя, которое быстро становится узнаваемым. 55-летний Джонсон родился в Нью-Йорке, в семье интеллектуалов. Его прадед по отцу - турецкий журналист Али Кемаль, казненный после прихода к власти Ататюрка. Получивший прекрасное образование в Великобритании, Борис Джонсон также начинает в журналистике. Работает корреспондентом Daily Telegraph в Брюсселе и приобретает известность, благодаря яркому стилю и резким евроскептическим статьям.

Когда в 2001 году он избирается в Палату общин от Консервативной партии по округу Хенли, его харизматичная личность уже хорошо известна британцам. Обозреватели подчеркивают, что с самого начала Джонсону сопутствует удача: когда в середине 2000-ных становится известно о том, что он лгал о внебрачной связи, находясь в браке с Кэтрин Уилер и будучи отцом 4 детей, это стоит ему места в "теневом кабинете", но не означает конца политической карьеры, как могло произойти с кем-нибудь другим.

Более того, через несколько лет он отвоёвывает у лейбористов Лондон и остаётся на посту мэра два срока, организовав в том числе Олимпийские игры-2012. Затем, как ни в чём не бывало, возвращается в национальную политику, став лицом избирательной кампании Терезы Мэй и возглавив внешнеполитическое ведомство.

Когда же 7 июня 2019 года Мэй складывает с себя полномочия, отчаявшись добиться от парламента одобрения сделки по "брекситу", у консервативного большинства нет другой кандидатуры, кроме Бориса Джонсона. Декабрьские выборы и ближайшее время покажут, будет ли ему и дальше сопутствовать удача и сможет ли он выйти из тупика, в котором увязла его предшественница.