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Нидерланды

Предполагаемый геноцид рохинджа: "свидетельства есть"

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  Ирина Александрова  и AFP, RWS, TASS
Предполагаемый геноцид рохинджа: "свидетельства есть"
Авторское право
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved - Peter Dejong
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Совершала ли Мьянма геноцид по отношению к народности рохинджа? "Этому есть неопровержимые свидетельства", - заявил один из адвокатов в Международном суде ООН во второй день слушаний по делу о предполагаемом геноциде в отношении мусульманского меньшинства. Иск от лица Организации исламского сотрудничества подала Гамбия. Ранее государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи заявила, что ситуацию вокруг рохинджа нельзя квалифицировать как геноцид, хотя признала, что военные, возможно, непропорционально применяли силу.

С этим не согласен министр юстиции Гамбии Абубакарр Мари Тамбаду: "Специальный советник генсекретаря ООН сделал выводы (относительно геноцида). Специальный докладчик ООН по Мьянме пришел к тому же заключению. Таким образом, есть убедительные доказательства геноцида, чем мы крайне обеспокоены" .

С августа 2017 года из Мьянмы в Бангладеш из-за действий военных Мьянмы бежали свыше 740 тысяч рохинджа. Сан Су Чжи утверждает, что армия преследовала лишь боевиков вооруженных группировок. А вот, что говорят беженцы...

Абдур Рахим: "Аун Сан Су Чжи послали в Гаагу, чтобы лгать. Армия Мьянмы и полиция пытали нас. И она заявилась в Международный Суд ООН только для того, чтобы спасти репутацию военных".

Мохаммед Нурулла:

"Сан Су Чжи собирается защитить полицию, военных и правительственных чиновников. И это немыслимо. Она - нобелевский лауреат. Эта ложь ей с рук не сойдет".

Ситуация в Мьянме обострилась летом 2017 года, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа", напали на 30 опорных пунктов полиции в штате Ракхайн. После этого силы

безопасности республики начали в регионе силовую операцию. Волна насилия привела к гибели более 400 человек. Сотни тысяч были вынуждены покинуть родные места.

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