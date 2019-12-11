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Ватикан

Ватикан: циркачи и паломники

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  Ирина Александрова  и TASS
Ватикан: циркачи и паломники
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В Ватикане - российские циркачи и украинские паломники. Здесь 11 декабря состоялась традиционная общая аудиенция. Перед ее началом Папа Франциск принял представителей Мукачевской епархии византийского обряда. Во время встречи понтифик отметил, что и в Европе все еще существуют скрытые и явные формы гонения христиан.

Франциск, папа римский: “Сегодня утром у меня была встреча с паломниками из одной украинской епархии... Каким же гонениям подвергались эти люди, как пострадали за Евангелие! Но они не продали свою веру, и это – пример для нас".

В тот же день в ватиканском зале Павла VI перед понтификом с небольшим представлением выступили артисты Большого Московского государственного цирка, которым руководят братья Запашные. Папа римский аплодировал в том числе и девятилетней Даша Заец, представительнице династии акробатов. Россияне преподнесли в подарок Франциску книгу, выпущенную к столетнему юбилею советского цирка.

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Видеомонтаж • Ирина Александрова

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