Сотрудники американской компании получили премии в $50 тысяч

Сотрудники агентства недвижимости St. John Properties из американского города Балтимор не представляли, что их ждет, когда в начале новогодней вечеринки им раздали красные конверты...
Во время праздника владелец компании объявил, что выделил на премии сотрудникам 10 миллионов долларов. В среднем 200 человек получили по 50 тысяч долларов, размер премии зависел от количества лет, проработанных в компании.
"Когда я открыла конверт, я не могла поверить своим глазам, - сказала одна из сотрудниц. - Я не могу подобрать слов, чтобы описать, что чувствую. Это невероятно. Я потрясена. Это судьбоносное событие".
Как рассказал владелец компании, он решил сделать такой щедрый подарок за то, что компании удалось построить около 2 миллионов квадратных метров офисных, торговых и складских площадей в восьми штатах.
"Мы очень гордимся нашими сотрудниками. Они основа, они - ключ к успеху нашей компании. И мы хотели сделать что-то масштабное, чтобы отблагодарить их. Я думаю, мы добились поставленной цели", - сказал Лоуренс Мэйкранц.
Меньше всего – 100 долларов – получил человек, который только недавно устроился в компанию и еще даже не начал работать. Размер самой большой премии – 270 тысяч.
Кроме того, вместе с бонусом и зарплатой работники получили традиционную годовую премию в размере целого оклада, который они обычно получают в конце года.