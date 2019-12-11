Великобритания накануне выборов

Накануне решающих Парламентских выборов в Великобритании лидеры партий продолжают борьбу за каждый голос.
В среду премьер-министр и консерватор Борис Джонсон – уже не единственный лидер гонки, согласно последним опросам – успел доставить бутылку молока ошеломленной семье из Йоркшира и приготовить пирог с говядиной.
Джереми Корбин, лейборист и лидер оппозиции, а также главный соперник Джонсона, во время своего публичного выступления заявил, что доверять консерватору не стоит, поскольку его обещания ничто иное как "мираж".
В четверг основная борьба развернется между консерваторами и лейбористами в ущерб менее крупным партиям. Прогнозируется, что Шотландская национальная партия во главе с Николой Стерджен получит 41 место в парламенте, а либерал-демократы Джо Суинсон - всего 15.
Тем временем, Джонсон обещает в случае победы вывести Великобританию из Евросоюза уже к концу января 20-го года. В то время как Корбин выступает за проведение нового референдума по "брекситу".