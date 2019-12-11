Аун Сан Су Чжи ответит перед ООН на обвинения в геноциде в Мьянме

Международное сообщество обвиняет власти Мьянмы в геноциде рохинджей. В Гааге на этой неделе проходит заседание суда ООН. По иронии судьбы отвечать на обвинения будет Аун Сан Су Чжи - глава правительства Мьянмы и лауреат Нобелевской премии мира.

На Западе долгое время ее считали глашатаем демократических перемен и главной противницей военной хунты. Однако, прибывшая в Гаагу Аун Сан Су Чжи, теперь фактически выступает в роли официального представителя той самой хунты и должна ответить на вопрос: почему военная операция на западе Мьянмы, изначально направленная против исламских боевиков, переросла, по сути, в массовые расправы над представителями мусульманской народности рохинджа.

Инициатором процесса в Международном суде ООН выступила Гамбия. "Мы просто хотим, чтобы власти Мьянмы прекратили бессмысленные убийства и геноцид собственного народа", - заявил представитель Гамбии от лица Организации исламского сотрудничества.

Речь идет о событиях в штате Ракхайн. В 2017 году после серии нападений исламских боевиков на силы полиции власти Мьянмы направили на место армию, была развернута масштабная военная операция. Однако позже стала поступать информация о бесчинствах военных в отношении представителей мусульманской народности рохинджа. Это привело к массовому исходу беженцев. По оценкам ООН, 740 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и бежать в соседние страны, главным образом - в Бангладеш.

Власти Мьянмы категорически отрицают обвинения в геноциде и заявляют, что операция была направлена исключительно против исламских боевиков, которые давно совершали нападения на местное буддистское население, действуя при этом от имени рохинджей. Стоит отметить, что в целом история конфликта между мусульманами и буддистами в Мьянме насчитывает уже много десятилетий. Столкновения, оборачивавшиеся жертвами с обеих сторон происходили и в ХХ веке, и в начале XXI.

Теперь свое слово должен сказать Международный суд ООН. Однако, как отмечают эксперты, разбирательство подобных конфликтов, как правило длится не один год и нынешний процесс в Гааге не будет исключением.