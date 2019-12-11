Перестрелки в Джерси-Сити: 4 погибших, среди них - офицер полиции

Четыре человека погибли в перестрелках в американском Джерси-Сити.

Первая произошла на городском кладбище, где сотрудник полиции в рамках расследования приблизился к подозреваемому, который застрелил его в упор. Стрелявший был не один, и вместе с сообщником он скрылся с места преступления.

AP Seth Wenig

Несколько минут спустя они ворвались в кошерный продмаг, где в этот момент находились покупатели.

Приехавший полицейский патруль применил оружие, во время этой второй перестрелки правоохранителей со злоумышленниками были убиты трое посетителей.

Police officers arrive at the scene following reports of gunfire, Tuesday, Dec. 10, 2019, in Jersey City, N.J. AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez) Eduardo Munoz

Два преступника были ликвидированы, таким образом, всего погибших шестеро.

Police officers arrive at the scene following reports of gunfire, Tuesday, Dec. 10, 2019, in Jersey City, N.J. AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez) Eduardo Munoz Alvarez

В этом квартале живут евреи-хасиды, пока свидетельств, что мотивом к убийству стал антисемитизм, нет, хотя и эта версия полицией, по заявлению официальных лиц, тоже рассматривается.