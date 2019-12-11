Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Германия

ФРГ опровергает слова Путина

 Комментарии
  Daria Ivanova 
ФРГ опровергает слова Путина
Размер текста Aa Aa

Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил в среду, что немецким властям ничего не известно о запросах российской стороны об экстрадиции гражданина Грузии, убитого в августе в Берлине. Германия призывает Москву к сотрудничеству в расследовании этого дела.

В понедельник на пресс-конференции по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" президент России Владимир Путин заявил, что погибший Зелимхан Хангошвили являлся одним из организаторов взрывов в московском метро и находился в розыске.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура ФРГ считает российские спецслужбы причастными к убийству. Эти подозрения, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, являются "абсолютно беспочвенными".

40-летний Хангошвили был убит 23 августа этого года. В тот же день по подозрению в убийстве был задержан 49-летний гражданин России.

В декабре МИД Германии сообщил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства из-за недостаточного, по мнению немецких властей, сотрудничества Москвы по этому делу.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.