ФРГ опровергает слова Путина

Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил в среду, что немецким властям ничего не известно о запросах российской стороны об экстрадиции гражданина Грузии, убитого в августе в Берлине. Германия призывает Москву к сотрудничеству в расследовании этого дела.

В понедельник на пресс-конференции по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" президент России Владимир Путин заявил, что погибший Зелимхан Хангошвили являлся одним из организаторов взрывов в московском метро и находился в розыске.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура ФРГ считает российские спецслужбы причастными к убийству. Эти подозрения, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, являются "абсолютно беспочвенными".

40-летний Хангошвили был убит 23 августа этого года. В тот же день по подозрению в убийстве был задержан 49-летний гражданин России.

В декабре МИД Германии сообщил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства из-за недостаточного, по мнению немецких властей, сотрудничества Москвы по этому делу.