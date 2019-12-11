Лавров в Вашингтоне: кризис в Сирии и на Украине - темы для дискуссий

В Вашингтоне глава внешнеполитического ведомства России провел переговоры с госсекретарем Помпео. Стороны нашли точки соприкосновения и даже консенсус по решению кризиса в Сирии, обсуждались региональные проблемы и ситуация на Украине.
Помпео на брифинге обозначил позицию США, подчеркнув, что "Крым - это Украина": "Значительное место в нашей беседе заняло обсуждение Украины. Поскольку министр Лавров прилетел сюда из Парижа, где президент Путин и президент Зеленский провели обстоятельные переговоры".
Позднее в присутствии госсекретаря российский министр иностранных дел в Белом доме провел переговоры с американским президентом.
И Трамп, и Помпео предупредили Сергея Лаврова о неприемлемости вмешательства России в американские выборы, было также заявлено о возможности ответных мер, в случае, если Москва захочет вмешательство повторить.
Российский министр отверг обвинения, заметив, что Москва предлагала опубликовать часть дипломатической переписки между Кремлем и Белым домом, которая велась в период предвыборной кампании 2016-го года, однако Вашингтон отказался от этого шага.
"Что касается отношений с РФ, у нас нет оснований сомневаться, что президент Трамп искренне понимает выгоду для американцев, для американского бизнеса, для США в целом и для ситуации в мире от добрых отношений между РФ и США. Отношений, которые не должны содержать элемент одолжений кого-то кому бы то ни было в одну или в другую сторону, которые должны опираться на баланс интересов, на прагматизм и на обоюдную выгоду", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ.
Диалог, как сообщается, будет продолжен.