Лавров в Вашингтоне: кризис в Сирии и на Украине - темы для дискуссий

В Вашингтоне глава внешнеполитического ведомства России провел переговоры с госсекретарем Помпео. Стороны нашли точки соприкосновения и даже консенсус по решению кризиса в Сирии, обсуждались региональные проблемы и ситуация на Украине.

Помпео на брифинге обозначил позицию США, подчеркнув, что "Крым - это Украина": "Значительное место в нашей беседе заняло обсуждение Украины. Поскольку министр Лавров прилетел сюда из Парижа, где президент Путин и президент Зеленский провели обстоятельные переговоры".

Я вновь повторил главе российского внешнеполитического ведомства, что Крым - это Украина, и что решение кризиса на востоке Украины зависит от приверженности России духу и букве Минских соглашений. Майкл Помпео государственный секретарь США

Позднее в присутствии госсекретаря российский министр иностранных дел в Белом доме провел переговоры с американским президентом.

Прекрасная встреча с российским министром, обсуждали Иран, КНДР, торговлю и российское вмешательство в выборы. Жду с нетерпением продолжения диалога!

Я рассказал президенту США и госсекретарю о своих впечатлениях по поводу прошедшего саммита "нормандской четверки". Они основаны на итоговом документе этого саммита, который был принят и распространен в СМИ. Сергей Лавров министр иностранных дел РФ

И Трамп, и Помпео предупредили Сергея Лаврова о неприемлемости вмешательства России в американские выборы, было также заявлено о возможности ответных мер, в случае, если Москва захочет вмешательство повторить.

Российский министр отверг обвинения, заметив, что Москва предлагала опубликовать часть дипломатической переписки между Кремлем и Белым домом, которая велась в период предвыборной кампании 2016-го года, однако Вашингтон отказался от этого шага.

"Что касается отношений с РФ, у нас нет оснований сомневаться, что президент Трамп искренне понимает выгоду для американцев, для американского бизнеса, для США в целом и для ситуации в мире от добрых отношений между РФ и США. Отношений, которые не должны содержать элемент одолжений кого-то кому бы то ни было в одну или в другую сторону, которые должны опираться на баланс интересов, на прагматизм и на обоюдную выгоду", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ.

Диалог, как сообщается, будет продолжен.