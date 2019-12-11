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Швеция

Новый скандал с Нобелевской премией по литературе

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  Елена Караева 
Новый скандал с Нобелевской премией по литературе
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Под аплодисменты и приветствия в зале и под шумные протесты на улице прошла церемония вручения Нобелевской премии по литературе австрийцу Петеру Хандке.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
Петер Хандке в день объявления лауреатов Нобелевской премии по литературеCopyright 2019 The Associated Press. All rights reservedFrancois Mori

Романист был отмечен, как говорится в решении Шведской академии, за "воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни".

Протест против такого шага Шведской академии выразили политики, журналисты и интеллектуалы.

А пикетчики напомнили, что во время войны в бывшей Югославии Хандке поддерживал Сербию и называл, как подчеркивается, истребление боснийских мусульман "мифом":

- Его слова совершенно недвусмысленны, в публикациях он подвергал сомнению установленные факты геноцида, который происходил тогда на территории Боснии.

- Он никогда не скрывал, что был другом режима Милошевича. Я училась в Белграде, я жила в Сербии почти 8 лет. У меня там много друзей, и даже они настроены против него за поддержку тогдашних властей.

Сам Хандке в эссе для французской "Либерасьон", опубликованном 13 лет назад, говорил: "Давайте перестанем сравнивать Милошевича с Гитлером ... и больше не будем называть лагеря, установленные во времена Югославии, концентрационными".

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