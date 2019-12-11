Забастовка продолжится... Так французские профсоюзы отреагировали на выступление премьера Эдуара Филиппа, который рассказал о деталях намеченной пенсионной реформы. Власти, по словам профсоюзных лидеров, перешли "красную черту". Речь идет о том, что граждане смогут выходить на пенсию, как и раньше, в 62 года. Но при этом правительство введет так называемый "возраст равновесия": если сотрудник перестанет работать до 64 лет, выплаты будут меньше, а если после - то пенсия вырастет.

Эдуар Филипп, премьер-министр Франции: "Мы сохраним официальный минимальный возраст выхода на пенсию - 62 года. Он не изменится. Это - принцип свободы, которого мы хотели бы придерживаться, предоставляя каждому возможность прекратить трудовую деятельность с 62 лет, если карьера это позволяет. Но нам придется побуждать французов работать дольше".

Тех, кто родился до 1975 года, реформа не затронет. Для других переход будет постепенным. Первым поколением, которое будет получать пенсии по новой схеме, станут французы, родившиеся в 2004 году, и которым в 2022 году будет 18 лет.

По словам Эдуара Филиппа, в выигрыше от универсальной системы окажутся женщины: "Сегодня мы знаем, что пенсии у француженок ниже, они составляют около половины мужских пенсий. Кто может с этим согласиться? Никто. Но это продолжалось в течение длительного времени. Улучшения в этом плане есть, но происходят очень медленно".

Реформа пенсионной системы предусматривает отмену 42-х специальных режимов, которые позволяли представителям ряда профессий прекращать карьеру раньше остальных. Если законопроект утвердят, то пенсии депутатов, адвокатов и работников железных дорог будут высчитываться по единым правилам. Предполагается, что парламент начнет рассматривать реформу в конце февраля.