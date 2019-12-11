"Зеленая революция" в Италии

Итальянское правительство решило поставить борьбу с загрязнением планеты в центр своей политической программы. Новое постановление властей обещает щедрые инвестиции в смену политического курса на более экологичный, в частности планируется развернуть борьбу с пластиковыми отходами. На "озеленение" экономики предполагается потратить 55 миллиардов евро. Как рассказал Euronews итальянский министр окружающей среды Серджо Коста, это только начало пути, цель которого - за следующие 15 лет сделать страну самым экологичным европейским государством.
Бонусы для тех, кто будет пользоваться общественным транспортом вместо автомобилей, поддержка магазинов, не использующих упаковку - вот одни из мер по защите окружающей среды.
Другие цели "зеленой революции" Италии - создание ресурсов для доступного образования, качественного социального обеспЕчения и снижение налоговых сборов.
Но учитывая то, что ежегодно в Средиземном море оказывается более 500 тысяч тонн мусора, борьба с пластиковыми отходами станет основной.
Мнение граждан разделилось. Согласно последнему опросу, только 54 процента итальянцев поддерживают решение правительства, предполагающее изменения в бюджете на 20-й год.
Некоторые промышленные компании и торговые ассоциации подписали письмо с просьбой отменить указ о налоге на пластмассу.
Италия ставит перед собой высокие цели. Страна взяла на себя обязательство ООН по обнулению выбросов к 2050 году.