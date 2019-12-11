Президент Бразилии назвал Грету Тунберг "соплячкой"

В завершающие дни Конференции ООН по климату COP25 страсти, похоже, накалились до предела. Грета Тунберг обвинила президента Бразилии в истреблении коренных народов Амазонии. В ответ тот назвал юную экоактивистку "соплячкой".

"Грета заявляет, что индейцы умирают, защищая леса Амазонии. Это просто непостижимо, что пресса уделяет так много внимания этой соплячке", - заявил Жаир Болсонару.

Грета Тунберг в долгу не осталась и с известной долей самоиронии тут же изменила свой профиль в "Твиттере" в соответствии с высказыванием Жаира Болсонару на португальском - "pirralha". Правда, потом все же вернула свою обычную фразу.

Вместе с тем, ее слова об истреблении коренного населения Амазонии были основаны на реальном инциденте, который произошел в эти выходные в Бразилии. В штате Мараньян двое лидеров индейского племени гуажажара были расстреляны из проезжавшей мимо них машины. Власти Бразилии начали расследование, однако представители индейских племен заявляют, что на них уже давно оказывается серьезное давление, поскольку они защищают свои территории и леса от вырубки.

"Вместо того, чтобы пререкаться с Гретой, Болсонару лучше бы занялся реальным делом в соответствии с занимаемым им постом. Например, нашел бы преступников, которые совершили убийство", - заявила Марина Силва, известная бразилии защитница окружающей среды.

Отметим, что ранее Грета Тунберг уже меняла описание своего профиля в "Твиттере" после слов Дональда Трампа, а также Владимира Путина, который на одной из пресс-конференций заявил, что она "Добрая, но плохо информированная девочка".