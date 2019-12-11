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Саудовская Аравия

Saudi Aramco: крупнее всех

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  Лев Удольский 
Saudi Aramco: крупнее всех
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Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco стала крупнейшей в мире среди тех, чьи акции котируются на фондовой бирже. Торги ими начались в понедельник на бирже королевства в Эр-Рияде, первичное публичное размещение сопровождалось роскошной церемонией. Стоимость ценных бумаг уже на открытии оказались на 10% выше объявленной, составив около 9,4 долларов за одну акцию. Saudi Aramco – крупнейшая в мире по запасам и экспорту нефти, что вызывает повышенный интерес со стороны инвесторов. На торги было выставлено 1,5% акций, и многие аналитики полагают, что они в дальнейшем ещё больше поднимутся в цене.

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