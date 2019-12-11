Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Алжир

Алжир: протесты накануне голосования

 Комментарии
  Ирина Александрова  и AFP, RWS, TASS
Алжир: протесты накануне голосования
Размер текста Aa Aa

В Алжире менее чем за сутки до голосования прошли массовые марши протеста против проведения президентских выборов. В акциях, состоявшихся в крупных городах страны, приняли участие сторонники оппозиции, активисты молодежных и правозащитных организаций. Оппоненты действующей власти считают, что все допущенные к выборам кандидаты - представители режима экс-главы государства Абдельазиза Бутефлики. А значит, утверждают манифестанты, никаких существенных перемен ожидать не стоит. Демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги и призывали бойкотировать голосование. В столице были задержаны несколько десятков человек.

В тот же день проживающие во Франции алжирцы заблокировали вход в консульство своей страны, чтобы помешать проведению выборов. На акцию вышли до 150 человек, в основном молодые люди. Многие держали в руках плакаты с надписью "Нет голосованию".

Волна протестов в Алжире поднялась еще в феврале. Поначалу люди требовали, чтобы президент Бутефлика покинул пост. После того, как он сложил полномочия, демонстранты стали добиваться отставки других представителей режима, включая армейскую верхушку.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.