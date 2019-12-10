КС признал за детьми репрессированных право на жилье там, где жила их семья

Конституционный суд потребовал внести изменения в федеральное и региональное законодательство, чтобы реабилитированные жертвы политических репрессий и их потомки "безоговорочно" могли получить жилье там, где жили они или их семьи.

Суд рассматривал дела Алисы Мейсснер из Кировской области, Елизаветы Михайловой из Владимирской области и Евгении Шашевой из Республики Коми. Они родились в спецпоселениях, куда их родители были высланы из Москвы в 1930–40-е годы.

КС признал, что расхождения, существующие между федеральным и региональным законодательством, противоречат Конституции. Суд отметил, что право реабилитированных жертв политических репрессий на получение квартиры там, где жили они или их семья, закреплено в законе от 1991 года. Но в региональном законодательстве не были прописаны правовые механизмы, которые позволяли бы репрессированным и их детям получить полагающееся им жилье.

"Это радость, я столько лет к этому шла", - говорит Алиса Мейсснер. До сентября 1941 вся ее семья жила в центральном районе Москвы – на Чистых прудах. Через несколько месяцев после начала Великой Отечественной войны ее родных, немцев по происхождению, отправили в ссылку в Казахстан, а позже мать Алисы Леонидовны сослали в Кировскую область на лесозаготовки. Там в 1950 году и родилась Алиса Леонидовна.

"Алиса Мейсснер регулярно ездит в Москву — на кладбище: «Там похоронена бабушка, все родственники, большое захоронение... Publiée par Grigory Vaypan sur Lundi 9 décembre 2019

В 1996 году женщину реабилитировали, а с 2012 года она добивалась права на жилье в Москве. Сейчас Алиса Леонидовна живет в поселке в Кировской области и надеется, что в скором времени сможет перебраться в столицу вместе с мужем, дочерью и внучкой.

Все три заявительницы утверждали, что московский жилищный департамент отказывался давать им квартиры, поскольку для этого женщины должны были прожить в столице не менее 10 лет, не иметь другого жилья и относиться к категории малоимущих. Заявительницы отмечали, что ограничения фактически не позволяли детям и родственникам жертв политических репрессий вернуться туда, где их семьи жили до арестов.

Когда именно женщины получат жилье – пока неизвестно. "Мы не знаем, как быстро будут внесены изменения в законодательство. Это скорее вопрос к Госдуме и к Мосгордуме. Надеемся, что в ближайший месяц-два можно ожидать какие-то законопроекты. Сроки рассмотрения законопроектов не регламентированы ничем, к сожалению. Мы здесь можем рассчитывать на то, что законодатель воспримет посыл Конституционного суда, который состоит в том, что нужно как можно скорее решить возникшую проблему", - сообщил адвокат заявительниц, юрист Института права и публичной политики Григорий Вайпан.

Алиса Мейсснер рассказала, что ранее, до того, как она узнала, что имеет право на жилье в Москве, она добивалась выплаты компенсаций, но это дело зашло в тупик — женщина слишком поздно подала заявление. Григорий Вайпан объяснил, что если бы Мейсснер обратилась за компенсацией в первые три года после реабилитации, то она могла рассчитывать сумму, равную 100 окладам. Но, поскольку женщина не знала, что у нее есть такое право, и она подала заявление только в 2011 году, то она могла получить всего 14 тысяч рублей – 4 тысячи за движимое и 10 тысяч за недвижимое имущество.

"Это отдельная проблема – никто реабилитированным не объяснял, какие им положены компенсации", - заявил Вайпан.