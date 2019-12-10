"Нормандская встреча": до прорыва ещё далеко

Встреча "нормандской четверки" в Париже в целом в мире была воспринята положительно. Но в России и на Украине призывают относиться к ней с осторожностью и тем более не называть ее прорывом в мирном процессе.

Лидеры Франции, Германии, России и Украины договорились встретиться в том же формате через 4 месяца в Берлине для обсуждения вопросов политики и безопасности, в частности, для организации местных выборов в Донбассе.

Те договоренности, которые есть и которые Путин охарактеризовал словом "потепление", мне кажется, не надо недооценивать. Потому что в худшем варианте все могли разъехаться без каких-либо договоренностей. Этого не произошло, что уже само по себе позитивно. И если будет пройден путь, который сейчас фактически заново был начат в Париже, то можно будет говорить о некотором прогрессе в решении этого конфликта Алексей Пушков член Совета Федерации ФС РФ

На встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина было принято решение обменяться пленными по принципу "всех на всех". Украинский президент согласился продлить закон об особом статусе Донбасса на год, так как предыдущий действует до 31 декабря этого года.

Все будет очень, очень осторожно, очень прагматично с украинской стороны, поскольку президент заявил, что нового закона не предвидится пока — продолжится редакция старого с возможными изменениями и поправками по "формуле Штайнмайера". Поэтому я думаю, что сейчас будет обмен пленными, возможно, прекращение огня. Александр Мусиенко украинский эксперт, Центр военно-правовых исследований

Конфликт на востоке Украины длится с апреля 2014 года. По последним данным ООН, жертвами военных действий стали около 13 тысяч человек. Контактной группой в Минске было принято уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта в Донбассе. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.