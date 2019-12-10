Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84-м году жизни. Действующий глава российской столицы Сергей Собянин выразил соболезнования его родным и близким.

"Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким", - написал Собянин.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа) по специальности "инженер-механик".

С июля 1991 год по 2001 год занимал пост премьера правительства Москвы (в 2001 году должность была упразднена, при этом правительство столицы осталось подчинено мэру). Во время событий в августе 1991 года ("августовский путч") участвовал в обороне Белого дома.

6 июня 1992 года, после отставки Гавриила Попова, указом президента РФ Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы. Лужков был мэром с 1992 по 2010 годы.