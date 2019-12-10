Во Франции прошёл второй день забастовки

Французы снова вышли на улицы. 10 декабря по всей стране прошел второй день всеобщей забастовки против планируемой правительством пенсионной реформы.

Недовольство французов связано с созданием единого пенсионного режима вместо существующих 42. В результате будут упразднены привилегии для представителей некоторых профессий. Среди них железнодорожники и учителя.

Главными организаторами стачек выступают ведущие профсоюзы Франции, их требования в преддверии обнародования правительством черновика проекта о пенсионных преобразованиях остаются прежними.

Если премьер-министр объявит нам, что, в конце концов, он и президент обдумали все и не только сворачивают проект, но и пообещают улучшить существующую систему, то в таком случае у нас больше не будет причины продолжать забастовку Филипп Мартинес генсек Всеобщей конфедерации труда Франции

Работники государственного сектора — на передовой протестного движения. По их словам, именно они потеряют больше всего в результате реформ Макрона:

— Для нас очевидно, что в проигрыше будет весь рабочий класс, мы потеряем много денег. Это очередная атака правительства на сотрудников, на рабочих.

— Нас действительно очень сильно беспокоит как ненадежность наших профессий, так и выход на пенсию, то есть когда мы достигнем 43 лет рабочего стажа. В конце концов, мы будем вынуждены подрабатывать, потому что зарплаты у нас будут мизерные.

Массовые демонстрации прошли в Лионе и других крупных городах Франции. По сведениям МВД, по всей стране в них приняли участие около 340 тысяч человек, что двое меньше, чем в первый день протестов.

На прошлой неделе не обошлось без инцидентов, хоть и не таких крупных, как в конце прошлого года, когда против социального неравенства выступали "желтые жилеты".