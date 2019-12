Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон. Об этом со ссылкой на менеджера группы Мари Димберг сообщили шведские СМИ. Певице был 61 год.

«С большой грустью мы вынуждены сообщить о смерти одного из наших любимых артистов. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря в своей квартире после болезни», — сказано в заявлении Мари Димберг.

В 2002 году у певицы была диагностирована опухоль головного мозга. Артистка перенесла операцию, за которой последовал долгий период реабилитации. Позже Фредрикссон вернулась к работе, но в 2016 году по совету врачей окончательно ушла со сцены.

Фредрикссон родилась 30 мая 1958 года в городе Эсшё. В середине 1980-х она выпустила два сольных альбома, а в 1986 году вместе с другом Пером Гессле основала группу Roxette. Коллектив гастролировал по всему миру. Известность группе принесли такие хиты, как Listen to your heart и It must have been love, саундтрек к фильму "Красотка". Всего на счету певицы восемь студийных альбомов.