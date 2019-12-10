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Швеция

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

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  Марика Димитриади 
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
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Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон. Об этом со ссылкой на менеджера группы Мари Димберг сообщили шведские СМИ. Певице был 61 год.

«С большой грустью мы вынуждены сообщить о смерти одного из наших любимых артистов. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря в своей квартире после болезни», — сказано в заявлении Мари Димберг.

В 2002 году у певицы была диагностирована опухоль головного мозга. Артистка перенесла операцию, за которой последовал долгий период реабилитации. Позже Фредрикссон вернулась к работе, но в 2016 году по совету врачей окончательно ушла со сцены.

Фредрикссон родилась 30 мая 1958 года в городе Эсшё. В середине 1980-х она выпустила два сольных альбома, а в 1986 году вместе с другом Пером Гессле основала группу Roxette. Коллектив гастролировал по всему миру. Известность группе принесли такие хиты, как Listen to your heart и It must have been love, саундтрек к фильму "Красотка". Всего на счету певицы восемь студийных альбомов.

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