Слушается дело о геноциде рохинджа

Аун Сан Су Чжи, ныне глава внешнеполитического ведомства Мьянмы, а до этого - правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира, должна будет сегодня ответить на вопросы Международного суда ООН в Гааге.

Нынешние власти Мьянмы обвиняются в геноциде народности рохинджа.

Более 700 тысяч представителей рохинджа вынуждены были покинуть штат Ракхайн, место компактного проживания, и искать убежища в Бангладеш. Эти люди стали беженцами. Многие из них, как они говорят, потеряли близких в результате действий военных Мьянмы.

О происходившем 2 года назад рассказывает Рашида: "Солдаты пришли и спалили дом моего отца. И когда они его поджигали, они знали, что внутри есть люди. Они их сожгли заживо. А до этого они забрали наши пожитки".

На этой узенькой полоске земли рохинджа ждали недели, а то и месяцы - возможности перебраться в лагеря беженцев, находившиеся на территории Бангладеш.

В итоге крупнейший из таких лагерей принял свыше 60 тысяч человек. У которых нет даже официального беженского статуса, на бюрократическом языке их называют "граждане Мьянмы, не имеющие паспортов".

Историю исхода рохинджа дополняет одна из беженок, ее зовут Заннат.

"Солдаты пришли к нам, они забрали с собой моего мужа. Я тогда была беременна. Вечером они забрали и меня. Их было пятеро или шестеро, они меня изнасиловали. А потом они убивали людей, они убивали мусульман, очень многих мусульман, а до публичной казни они их пытали, и это тоже происходило на наших глазах. Такой была судьба очень многих".

Нашего другого собеседника зовут Мохаммед. Два года назад он потерял своих дочерей, братьев и сестер: "Я видел, как насиловали женщин, как в огонь бросали детей, я видел, как похищали мужчин. Все дома в моей деревне были сожжены".

Вопрос о геноциде рохинджа со стороны военных Мьянмы рассматривается по запросу Гамбии, выступившей от имени Организации исламского сотрудничества. Разбирательство может занять несколько лет.