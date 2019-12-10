Почва Венгрии теряет плодородие

Интенсивное сельское хозяйство разрушительно влияет на почву. Большая часть считавшейся благодатной земли в Венгрии покрыта всего 20 сантиметрами действительно плодородного слоя. Эта тема легла в основу нового документального фильма венгерского режиссера Габора Михая Кувари. Официальная премьера картины состоялась во вторник.

Создатель ленты в интервью журналисту тетелканала Euronews, рассказал, что не хочет пускаться в политические дебаты по этим вопросам, но стремится оказать влияние на людей, которые еще могут измениться.

Габор Михай Кувари, режиссер: "Если бы наш фильм мог убедить людей, живущих в сельской местности, думать иначе, думать, что есть другой способ производить пищу более здоровым образом, обрабатывать землю так, чтобы наносить меньший ущерб природе или вообще не причинять вреда. Мы должны были хотя бы попытаться это сделать".

Один из главных героев документального фильма - профессор-эколог Иван Дьюлаи. Он экспериментировал над выращиванием овощей без использования химикатов в своем саду и отрицает расхожее убеждение, что глубокая вспашка и перекапывание земли необходимы в сельском хозяйстве

Иван Дьюлаи, эколог: "Я уверен, что такая работа чрезмерна. Она приводит к уничтожению земли ".

Иван считает, что фермер должен выждать не менее 4 лет, чтобы земля смогла как следует восстановиться.

Иван Дьюлаи: "За это время восстанавливается водная система почвы, сама жизнь в почве восстанавливается. Все искусственные вмешательства, которые сейчас считаются необходимыми для выращивания растений, в будущем будут заменены естественными процессами".

Финал документального фильма неоднозначен. С одной стороны, в картине представлены многие решения проблем, но с другой - авторы признают - надежд на то, что они будут широко внедрены в мире, где целые отрасли и рабочие места зависят от самого наличия этих проблем, очень мало.