Организатор теракта в петербургском метро приговорен к пожизненному сроку

Организатор теракта в петербургском метро Аброр Азимов приговорен к пожизненному заключению. Другие фигуранты дела – всего 10 человек – получили сроки от 19 до 28 лет.

Суд признал Азимова виновным в участии в террористическом сообществе и вовлечении в него своих знакомых, в совершении теракта, в незаконном обороте оружия, а также в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Никто из фигурантов дела причастности к теракту не признал.

По версии обвинения, 3 апреля 2017 года уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов пронес в метро два взрывных устройства. Одно из них он оставил на платформе станции "Площадь восстания", но эту бомбу удалось своевременно обнаружить и обезвредить.

Вторую бомбу террорист-смертник привел в действие в поезде между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате погибли 15 человек, более 60 пострадали.

Как считает следствие, к организации теракта причастна террористическая группировка "Катиба Таухид валь-Джихад" ("Батальон единобожия и джихада"). Предположительно заказчиком теракта был глава организации - уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров (Абу Салох), который был заочно арестован в России и объявлен в розыск.