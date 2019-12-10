Парижский саммит: "первый шаг" или "прорыв"?

Осторожный оптимизм по поводу достигнутых на парижском саммите Россия-Украины договоренностей выражают в этот вторник большинство аналитиков.

По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, "нормандский саммит"- первый шаг в политическом урегулировании конфликта на Украине. Он заявил, что "приветствует усилия Франции и Германии по достижению договоренностей о прекращении огня, разведении средств, обмене пленными".

«Диалог состоялся, - заявил в интервью Euronews Андрей Суздальцев, эксперт московской Высшей школы экономики. - Это очень хорошо, потому что диалог всегда лучше необоснованных обвинений и критики. Диалог позволяет уйти от пропагандистского аспекта, который, к сожалению, только мешает налаживанию отношений между государствами/.../ Для России и для Украины эти переговоры носят прорывной характер. Во-первых, наконец установлен прямой контакт между двумя соседними государствами и их руководством. Во-вторых, подтверждено то, что есть минские соглашения и они должны выполняться».

Одни склонны видеть стакан "наполовину полным", подчеркивая, что президенты двух государств впервые оказались за столом переговоров, другие считают его "наполовину пустым", концентрируясь на том, что еще предстоит сделать.

"Что касается изменений в Конституцию, я не думаю, что эти изменения будут внесены, - считает Александр Мусиенко, руководитель киевского Центра военно-правовых исследований. - По крайней мере точно не в той редакции, которой бы хотелось Российской Федерации, поскольку президент подчеркнул, что никакой федерализации и автономии не будет. Максимум, о чем Киев готов вести дискуссию, это децентрализация/.../ Я думаю, что сейчас будет обмен пленными, возможно, прекращение огня. А дальше будет встреча, к которой будут готовиться какие-то политические решения".

Cреди нерешенных вопросов - продление договора о транзите газа и урегулирования претензий в Стокгольмском арбитраже. Обе стороны согласны в том, что переговоры "будут непростыми".