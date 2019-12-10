Канцлер Германии и президенты России, Украины и Франции обсуждали проблемы урегулирования в Донбассе более 7 часов.

Когда возникал языковой барьер, Эммануэль Макрон преодолевал его "на пальцах" Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved Dmitri Lovetsky

Украинский лидер охарактеризовал итоги встречи "нормандской четверки" как "ничью".

Эммануэль Макрон, принимавший саммит, подчеркнул, что Париж доволен его результатами, поскольку обмен мнениями на первой очной встрече Зеленского и Путина был "очень свободным и содержательным".

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Со своей стороны, Ангела Меркель, выступая перед журналистами, заявила, что "при всех проблемах, которые рассматриваются реалистично", она состоявшейся дискуссией "очень довольна".

Меркель "очень довольна" итогами "перезагрузки" "нормандского формата" Photo AP, all rights reserved

Немецкий канцлер заметила, что участникам встречи с помощью прямого диалога удалось преодолеть, как она его назвала, "время затишья" - в процессе мирного урегулирования в Донбассе.

Совместное коммюнике по итогам подписано было, но на пресс-конференции, в которой участвовала вся "нормандская четверка", еще раз были обозначены и принципиальные разногласия Москвы и Киева.

Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением на Украине политических реформ, предусмотренных Минскими соглашениями. В первую очередь речь идет о внесении в конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Владимир Путин президент России

Украинский лидер назвал процесс урегулирования "дорогой с двусторонним движением".

Страны-участницы саммита согласились помочь в обмене пленными, который должен состояться до 31-го декабря этого года по принципу "всех на всех". Владимир Зеленский президент Украины

Украинский лидер также заметил, что на очень многие вопросы парижская встреча ответ пока не дала.

Манифестанты в Киеве, не согласные с позицией властей в решении кризиса в Донбассе, заявили, что им не нужно мирное урегулирование "любой ценой".

Они призывают президента Зеленского "не сдавать национальные интересы" и не идти на компромиссы по законодательному закреплению особого порядка самоуправления части районов Донецкой и Луганской областей, предусмотренные "формулой Штайнмайера".