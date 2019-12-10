Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед получил Нобелевскую премию мира. Церемония вручения прошла в Осло во вторник. Абий отметил, что перенесённые им тяжёлые испытания, когда он в молодости был солдатом, придали ему решимости добиваться прекращения длительного конфликта с Эритреей. Он также принял награду от имени президента Эритреи Исайаса Афверки, заявив, что его доброжелательность, доверие и приверженность укреплению мира «жизненно важны для преодоления тупиковой ситуации, длившейся между странами в течение двух десятилетий».
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