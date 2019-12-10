Несогласия и договорённости «нормандского саммита»

Москва настаивает на том, чтобы пункты Минского соглашения об особом конституционном статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, амнистии для участников боевых действий и выборах были реализованы до того, как Украина вернет себе контроль над границей между самопровозглашенными республиками и Россией.
Во время переговоров в Париже Москва и Киев не договорились о дальнейшем разведении войск вдоль всей линии соприкосновения. Против этого выcтупил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, по его собственным словам. Президент Зеленский заявил о заинтересованности в ускорении демилитраизации.
Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик выразили разочарование срывом развода войск вдоль всей линии фронта, но приветствовали договоренность о полном обмене пленными.
«Очень бы хотелось, чтобы обменяли пленных и чтобы в плену никого не было, – говорит жительница Донецка Вера. – Я даже очень этого хочу. Я за каждого переживаю, и за украинцев и за наших, потому что жалко ребят, которые страдают зря. За что они страдают?»
Важным итогом переговоров стали также договоренности о разведения сил в трех новых пунктах к концу марта и имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.