Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Чили

В Антарктике пропал чилийский самолёт

 Комментарии
  Павел Барсуков 
В Антарктике пропал чилийский самолёт
Авторское право
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved - Andrew Medichini
Размер текста Aa Aa

Чилийские ВВС ищут 38 человек, пропавших без вести: экипаж и пассажиров транспортного самолёта, отправившегося в Антарктиду. В штабе военно-воздушных сил заявили, что C-130, скорее всего, потерпел крушение, поскольку лётчики семь часов не выходили на связь. Последний раз они дали о себе знать вечером во вторник.

В район предполагаемой трагедии направлены поисковые отряды. Спасательную операцию контролирует лично президент Чили Себастьян Пиньера, который прибыл на базу ВВС в столице страны.

На борту самолёта находились 17 членов экипажа и 21 пассажир, в том числе трое гражданских. Они должны были провести плановый осмотр трубопровода, который доставляет топливо на антарктическую базу.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.