В Антарктике пропал чилийский самолёт

Чилийские ВВС ищут 38 человек, пропавших без вести: экипаж и пассажиров транспортного самолёта, отправившегося в Антарктиду. В штабе военно-воздушных сил заявили, что C-130, скорее всего, потерпел крушение, поскольку лётчики семь часов не выходили на связь. Последний раз они дали о себе знать вечером во вторник.

В район предполагаемой трагедии направлены поисковые отряды. Спасательную операцию контролирует лично президент Чили Себастьян Пиньера, который прибыл на базу ВВС в столице страны.

На борту самолёта находились 17 членов экипажа и 21 пассажир, в том числе трое гражданских. Они должны были провести плановый осмотр трубопровода, который доставляет топливо на антарктическую базу.