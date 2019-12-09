Будапештских бездомных зовут в ночлежки

Законы меняются, но проблемы остаются. Дюла был поваром, но он потерял работу и дом во время экономического кризиса 2008 г. Он показал нам место, где когда-то лежал его матрас. После того, как год назад вступил в силу закон, запрещающий бездомным спать на улице, полиция конфисковала у Дюлы и матрас, и одеяла.

Новый закон, раскритикованный некоторыми правозащитными организациями, обязывает правоохранителей отводить бездомных и бродяг в ночлежные дома. Но многие из них отказываются менять привычный образ жизни. Дюла и ряд других будапештских бездомных предпочитают согреваться теплом водопроводной трубы. Между тем по данным правительства и благотворительных организаций, мест в ночлежках более чем достаточно.

«У нас зимний сезон начинаются в ноябре, – рассказывает директор ночлежного фонда Золтан Акнаи. – Мы увеличиваем количество спальных мест, для того чтобы бездомные могли ночевать в тепле. Кроме того, по городу ездят специальные автомобили, дежурят группы волонтёров».

С приближением Рождества благотворительные организации начинают сбор пожертвований. По случаю Дня прав человека, который отмечается 10 декабря, ассоциация «Велосипедная мафия» при поддержке посольства Нидерландов организует раздачу бесплатного питания.

«8 и 9 числа мы проводили сбор пожертвований в Литературном музее Петёфи, – говорит основатель ассоциации Золтан Хаваши. – Нас интересуют главным образом витамины, соки и фрукты. Цель нашей акции – накормить здоровой и вкусной пищей 4000 человек».

Согласно недавнему исследованию, содержание под стражей задержанного за бродяжничество обходится государству в среднем в 150 евро. Столько же стоит месяц в ночлежке. А 60 суток ареста, максимальный срок за это правонарушение, стоит уже 1500 евро. Это стоимость жизни в приюте в течение года.

Золтан Шипошхеди, Euronews: «После того как Конституционный суд дал зелёный свет новому закону, власти смогли убрать с улиц матрасы, но не людей. Многие бездомные прячутся в лесах и пещерах за городом. Но, по словам социальных работников, такое поведение представляет опасность, так как оно не позволяет вовремя оказать помощь тем, кто в ней нуждается».