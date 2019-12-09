Всеобщая забастовка вызвала транспортный коллапс в Париже

Толпы недовольных пассажиров на вокзалах и многокилометровые пробки на основных автомагистралях - во Франции вторую неделю продолжается всеобщая забастовка, объявленная профсоюзами 5 декабря в ответ на планы властей провести пенсионную реформу.

В Париже работают лишь несколько линий метро и то лишь в часы пик. Что же касается наземного транспорта, то только треть столичного парка автобусов вышла на линии в понедельник утром. Коллапс системы общественного транспорта привел к огромным пробкам на дорогах. Однако профсоюзы заявляют, что отступать не намерены.

На минувшей неделе всеобщая манифестация против пенсионной реформы собрала более 800 тысяч человек по всей Франции. Новые акции протеста планируются и на этой неделе. В правительстве дали понять, что готовы смягчить некоторые положения реформы. Однако назначенная на сегодня встреча между синдикатами и властями без объяснения причины была перенесена.

В частности, власти намерены отменить 42 специальных режима, позволяющих представителям многих профессий выходить на пенсию раньше и иметь различные льготы. Реформа затронет, например, машинистов, контролеров, почтальонов, водителей автобусов. Льготы планируется сохранить только тем, чья работа связана с "повышенным риском": полиции, военным, пожарным.

Также вместо нынешней системы расчета пенсий предлагается ввести новую балльную систему. По заверениям правительства Франции, она будет "более прозрачная", однако большинство французов в это не особо верит.