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Франция

Экс-кандидата в президенты Франции приговорили к 3 месяцам условно

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 Euronews и AFP, Reuters
Экс-кандидата в президенты Франции приговорили к 3 месяцам условно
Авторское право
REUTERS/Benoit Tessier
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Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон был приговорен в понедельник к трем месяцам тюрьмы условно за "неподчинение закону и провокации" во время обыска в штаб-квартире его партии в октябре 2018 года.

Бывший кандидат в президенты Меланшон должен будет заплатить штраф в размере 8 тысяч евро (560 тысяч рублей). Обыски в штаб-квартире партии политика проходили в связи с расследованием возможных финансовых правонарушений.

Меланшон придерживается крайне левых взглядов, он один из главных критиков политики действующего президента Эммануэля Макрона и сторонников движения "желтых жилетов". Во время первого тура президентских выборов в 2017 году он набрал беспрецендентные 19,5% голосов.

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