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Извержение вулкана в Новой Зеландии: есть погибшие и раненые

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  Елена Караева 
Извержение вулкана в Новой Зеландии: есть погибшие и раненые
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По меньшей мере пять человек погибли в результате извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. Столб пепла взметнулся на нескольких сот метров

В тот момент, как сообщила новозеландский премьер Ардер, недалеко от вулкана находились несколько десятков человек, главным образом, туристы.

Джасинда Ардер также добавила, что есть и пропавшие без вести. Их поиски продолжаются.

Часть экскурсантов полиция эвакуировала в безопасное место.

По сообщениям экстренных служб, среди них есть раненые, правда, пока характер травм пока не уточняется.

Медицинские учреждения сообщают о 20 туристах, которым потребовалась врачебная помощь.

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